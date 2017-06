Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio di Prevenzione Generale, hanno arrestato un 46enne napoletano, B.C., perché sorpreso ad aggredire, violentemente, una cittadina straniera. Intorno le 8.20 di ieri mattina i poliziotti, durante un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, in piazza Garibaldi, a Napoli, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato l'aggressione di una donna straniera.



Accorsi immediatamente hanno visto un uomo picchiare furiosamente una donna, con calci e pugni e lo hanno visto strapparle la camicetta. Prontamente, e con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo, liberando la donna dalla presa. L'uomo ha continuato a dimenarsi ed a pronunciare minacce di morte verso la donna. La donna, cittadina domenicana di 48 anni, è finita all'ospedale Loreto per le cure del caso e le sono state diagnosticate contusioni, escoriazioni multiple, trauma cranico ed una frattura del 5 dito del piede, con una prognosi di 21 giorni.

Domenica 18 Giugno 2017, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 18:30

