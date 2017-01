La babele di Napoli è muta di fronte alla polizia e l'occhio della videosorveglianza cieco proprio lì dove dovrebbe essere più acuto. Gli africani feriti a colpi di revolver ieri mattina alla Duchesca fanno silenzio. Di telecamere nella zona teatro dei fatti non ce ne sono. Eppure è preda dell'illegalità da sempre da sempre, abusivismo commerciale in testa, al pari del Lungomare che, invece, da quella piaga è stato «liberato». Questo lo scenario dell'ennesimo fatto di sangue che violenta la città. La squadra mobile di Fausto Lamparelli dovrà avvalersi di ben altre fonti per rintracciare gli autori della sparatoria che ieri mattina ha gettato nel panico un quartiere intero, scatenando indignazioni a più livelli, senza ovviamente forare il muro di omertà che fa da paravento alle illegalità varie che infestano certi angoli di Napoli.Da un lato lo spettro delle giovani vittime innocenti cadute sotto il fuoco della criminalità nella vicina Forcella, dall'altro, l'incubo della strage di San Gennaro, opera del boss casalese Giuseppe Setola che, insieme al suo gruppo di fuoco, il 18 settembre del 2008, ammazzò sette persone a Castel Volturno, sei dei quali immigrati africani. Se la caveranno i tre senegalesi vittime dell'agguato di ieri e sta bene anche la bimba di Melito ferita per errore. Ciò non sminuisce la gravità di quanto è accaduto e porta alla ribalta l'ambiente nel quale i fatti si sono verificati, dove prolifera uno dei business illegali meglio tollerati a Napoli. Il mercato del falso vive attraverso una filiera che parte dalla criminalità organizzata, passa per i nordafricani, è affidato ai senegalesi e torna alla camorra sotto forma di pizzo. Uno scenario che ha subito profonde trasformazioni negli ultimi anni, sfociate nell'egemonia nera sulle bancarelle. Dal mercato del falso, l'esodo degli ambulanti bianchi è partito nel momento in cui sono iniziati i lavori per il parcheggio di via Mancini.La striscia di marciapiede rimasta, una lingua di asfalto che poggia le spalle su Forcella e punta lo sguardo verso l'area da sempre nota come mercato della Maddalena, è da mesi appannaggio dei soli venditori di colore. Senegalesi, per lo più, alle dipendenze di nordafricani.Continua a leggere sul Mattino Digital