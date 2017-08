Rocambolesco inseguimento su Lungomare di Napoli: presi | Foto

Sono finiti in ospedale, dopo un tentativo rocambolesco di fuga a bordo di uno scooter, due dei quattro giovani malviventi intercettati dai carabinieri poco fa sul lungomare mentre tentavano di rubare una moto di grossa cilindrata. Il gruppo era in realtà composto - come hanno ricostruito i militari della compagnia Napoli Centro - da quattro persone, due delle quali sono riuscite a darsi alla fuga dileguandosi mentre i complici andavano a scontrarsi lungo via Chiatamone - percorsa a folle velocità contromano - contro una Panda guidata da un 50enne.

L'episodio è accaduto intorno alle 16,30. Insospettiti dai movimenti dei quattro giovani, i militari di una pattuglia del nucleo operativo è intervenuta in via Partenope, dove i malviventi stavano forzando con un cacciavite la centralina di accensione di una Ducati parcheggiata non lontano dall'hotel Vesuvio.



A quel punto i quattro ragazzi si sono dati alla fuga, imboccando contromano via Chiatamone. Uno dei due motorini, sul quale viaggiavano un 21enne e un 23enne residenti ai Quartieri spagnoli e già noti alle forze dell'ordine, ha impattato l'auto che veniva nel senso opposto, in curva, facendo cadere i centauri (che viaggiavano senza casco). I due sono caduti, rimanendo feriti ed essendo raggiunti dai carabinieri. Trasportati in ambulanza al Loreto Mare, sono in attesa di diagnosi. Per entrambi scatterà il fermo con l'accusa di tentato furto. Caccia aperta ai due complici fuggiti

