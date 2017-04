In fuga con smartphone e fotocamera rubati ai turisti: in carcere tunisino

Lunedì 17 Aprile 2017, 19:49

Il controllo di un cittadino tunisino di 23 anni, avvenuto nella tarda mattinata di ieri a opera della Polizia di Stato, nei pressi di Porta Nolana, ha consentito agli agenti della sezione Volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura di sottoporre a fermo di polizia gudiziaria Beechick Nidhal, oltre a recuperare uno smartphone e una macchina fotografica, provento di furto.I poliziotti, nel pattugliare la zona di Porta Nolana, hanno notato l’uomo mentre mostrava ad altro cittadino extracomunitario, il contenuto di una busta che stringeva tra le mani. Gli agenti, avendo notato che l’uomo mostrava un atteggiamento guardingo, come se temesse d’essere scorto, hanno deciso di procedere a un controllo. Alla vista della polizia, però, i due individui sono fuggiti in direzioni differenti e, rincorsi dagli agenti, sono stati bloccati dopo un breve inseguimento.Nel corso dell’inseguimento, vano è risultato il tentativo del 23enne, di disfarsi della busta, recuperata dai poliziotti ed al cui interno erano custoditi un iPhone ed una fotocamera. Da accertamenti gli agenti sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari dei due apparecchi elettronici. L’iPhone, infatti, era stato sottratto con destrezza, in mattinata, dalla borsa di una donna in piazza Garibaldi, mentre la fotocamera è risultata appartenere a una coppia di cittadini americani in visita a Napoli. I poliziotti, dalla visione delle foto impresse sulla scheda di memoria all’interno della fotocamera, sono riusciti anche ad identificare la coppia di turisti che, purtroppo, nonostante le foto li ritraessero a Napoli in mattinata, avevano proseguito il loro viaggio.Nidhal, che registra precedenti penali, è stato sottoposto in stato di fermo e condotto dagli agenti nel carcere di Poggioreale, per il reato di ricettazione. L’altro individuo bloccato dalla polizia, invece, è risultato essere un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, motivo per il quale è stato denunciato, in stato di libertà.