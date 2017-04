I carabinieri della stazione Borgoloreto hanno arrestato il 36enne Salvatore S. del Vasto, mentre percorreva via Briganti alla guida di una Renault Clio. All’interno dell’utilitaria erano nascoste 7 casse di sigarette di contrabbando, per un totale di 90 chili.



Perquisendo poi un box in quelle vicinanze nella sua disponibilità, i militari hanno rinvenuto altre 29 stecche di sigarette di contrabbando del peso complessivo di 290 chili.



L’uomo è stato tratto in arresto per violazione delle norme concernenti l’importazione e la vendita di tabacchi lavorati esteri. ed è in attesa del rito direttissimo. L’auto e il box sono stati posti sotto sequestro.

Sabato 15 Aprile 2017, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 10:11

