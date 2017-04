Napoli. Attentato in via Toledo alla vetrina di Leonetti: racket o atto teppistico

Martedì 18 Aprile 2017, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 08:45

Per il momento non ci sono certezze, e gli investigatori mantengono la cautela, senza escludere alcuna pista. Un fatto però è certo: l'episodio che ha scatenato il panico intorno alle due della notte tra sabato e domenica è grave e preoccupa. Un'esplosione violenta, causata con ogni probabilità da un ordigno rudimentale, ha mandato in frantumi le vetrine di due negozi, seminando il terrore tra i residenti.La deflagrazione - molto potente - è stata avvertita fin su ai Quartieri, a piazza Trieste e Trento, fino a piazza Dante. E solo il caso ha voluto che nell'esplosione non siano rimasti feriti alcuni passanti, che pure a quell'ora ancora passeggiavano lungo la centralissima arteria che collega la zona del Museo con quella di piazza del Plebiscito.Ricostruiamo quei momenti di panico. Mancano pochi minuti alle due della notte di Pasqua. All'improvviso un boato sveglia chi è a letto, in casa, fa tremare i vetri delle finestre e polverizza la vetrina del negozio di giocattoli «Leonetti», uno degli storici esercizi commerciali del centro, danneggiando anche quelle di un altro locale. L'ordigno viene posizionato all'angolo con via Galluppi: chi lo innesca fugge subito dopo, forse una telecamera di videosorveglianza ha ripreso la sua sagoma. Danneggiate anche le vetrine di «Piazza Italia», che dovrebbe essere inaugurato a giorni.L'esplosione danneggia poi anche tre auto parcheggiate nei dintorni, creando un fosso nel marciapiedi e facendo andare letteralmente in tilt gli antifurti.La deflagrazione viene avvertita distintamente anche dai carabinieri della vicina caserma «Pastrengo», dove ha sede il comando provinciale dell'Arma. E proprio i militari della compagnia Napoli Centro, con i colleghi del nucleo radiomobile, saranno i primi ad arrivare sul posto.La prima verifica è tesa ad accertare che non vi siano dei feriti. E fortunatamente è così: la conferma arriva anche dal vicino ospedale dei pellegrini, dove nessuno si fa medicare per ustioni o ferite di altro genere.E veniamo alle indagini. Che - come abbiamo detto in premessa - non escludono alcuna pista. A cominciare da quella del racket. In queste ore vengono ascoltati i titolari di alcuni esercizi commerciali per capire se siano stati fatti oggetto recentemente di minacce o richieste di danaro da parte di chi offre la «protezione» della camorra. Il racket resta un cancro che si insinua ed è capace di divorare anche parti del tessuto considerato sano della città. I suoi tentacoli arrivano ovunque. In subordine si prende in considerazione il gesto sconsiderato di qualche teppista.