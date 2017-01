Napoli, aule fredde a scuola: alunni portano le coperte da casa

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:07

Scuola Media «Giovanni Falcone» in via Pallucci a Pianura, periferia di Napoli. La scena è inequivocabile: gli alunni di questa classe, ma anche di altre, sono costretti a svolgere le lezioni con le coperte addosso. «Sono giorni che solleviamo il problema delle aule fredde – denuncia una mamma – ma purtroppo nessuno ci ha dato ascolto. Ci hanno costretto a dare ai nostri figli coperte e borse termiche per far fronte al grande gelo che sta colpendo la città».«Una condizione veramente disagevole in cui gli studenti non dovrebbero mai trovarsi e che in qualche maniera colpisce il diritto all’istruzione e mette a rischio la salute dei nostri figli», commenta un altro genitore. «Le aule sono tiepide e i riscaldamenti non funzionano a dovere, non garantendo un ambiente caldo e accettabile ad alunni e docenti. Quindi l'unica soluzione che abbiamo potuto trovare, da soli, è quella di dotare i nostri ragazzi di coperte da utilizzare in classe», sottolineano altri genitori.