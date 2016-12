Una badante in giro per le piazze di spaccio insospettisce i carabinieri che la perquisiscono e le trovano addosso 52 dosi di eroina. La donna - 31enne originaria della Romania - si chiama Alexandra Fantaneanu. Era fgiunta in Italia come badante. Ieri sera, secondo i carabinieri, si aggirava con atteggiamento sospetto in via Galimberti, a Scampia.



I carabinieri della stazione quartiere 167 l’hanno così fermata e sottoposta a perquisizione, trovandola in possesso di 52 bussolotti contenenti eroina, che la signora teneva nascosti nella borsa e nelle tasche. È stata tratta in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio e tradotta al carcere femminile di Pozzuoli.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA