Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto stamani le bandiere di Palazzo San Giacomo e della sede del Consiglio Comunale di Via Verdi a mezz'asta in segno di lutto per l'atroce attentato terroristico di Barcellona.





«Compito dei governi occidentali ed europei non è solo garantire la sicurezza di tutti noi cittadini, ma è anche andare a sconfiggere a monte le ragioni del terrorismo che per troppi anni sono state sottovalutate». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, affrontando in 'Non Stop News' su Rtl 102.5 il tema della sicurezza in seguito all'attacco terroristico che ha colpito ieri Barcellona. Secondo de Magistris «è importante non consentire al terrorismo di modificare il nostro modo di vivere così come è importante capirne le ragioni».





«Il miglior antidoto - ha aggiunto - sono la solidarietà, la pace, la non violenza perché in questi anni nel mondo sono state costruite comunità del rancore che hanno alimentato odio e in quell'odio è nato il terrorismo che, non dobbiamo dimenticare, viene finanziato e armato». Sul fronte della sicurezza interna, l'ex pm nell'evidenziare che «a questi livelli è compito precipuo dello Stato garantire la sicurezza», ha anche affermato che «i sindaci fanno la loro parte cercando di mettere in campo tutte le misure di prevenzione possibile di fronte ad attacchi che la storia non ha mai conosciuto». Dal sindaco di Napoli è stata anche sottolineato l'importanza della «vigilanza democratica che ogni cittadino può svolgere se vede qualcosa di anomalo».

Venerdì 18 Agosto 2017, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 11:31

