Giovedì 29 Dicembre 2016, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 18:38

«Abbiamo appreso che il sindaco de Magistris ha emanato un'ordinanza con la quale vieta la vendita di alcolici in vetro, nell'area dei baretti di Chiaia, dalle ore 12 alle ore 24 del 31 dicembre». Queste le parole del presidente della I Municipalità Francesco de Giovanni e dell'assessore Fabio Chiosi. «Premesso - spiegano - che dopo le ore 22 la vendita di alcolici in vetro da asporto è già vietata, e nell'area in questione mai rispettata, ci domandiamo a cosa serva un provvedimento del genere. I problemi della zona sono ben altri e sono esplosi in tutta la loro virulenza il 24 Dicembre, allorquando le strade sono state invase da migliaia di persone, si sono verificate le consuete emissioni di musica a tutto volume e l'intera area è diventata off-limits per residenti e commercianti, con gravissimi problemi di ordine pubblico».«A nulla è valso – continuano de Giovanni e Chiosi - l'allarme della Municipalità, peraltro girato sia al sindaco che alle forze dell'ordine. E il 31 Dicembre si rischia il bis di quanto accaduto il 24 Dicembre. Questa ordinanza rappresenta solo fumo negli occhi perché semmai fosse rispettata, ed abbiamo in merito moltissimi dubbi, non risolverà nulla. E poi, paradosso di tutti paradossi, proprio alle 24, quando si farà il brindisi, come nella favola di cenerentola l’ordinanza terminerà magicamente la sua efficacia accettando di fatto che l’assembramento di persone, il consumo di bevande alcoliche per strada in contenitori di vetro e il successivo abbandono degli stessi, che sono proprio le motivazioni previste alla base dell’ordinanza stessa non siano più un problema. Insomma - concludono i due - l'amministrazione comunale la smetta di prendere in giro i residenti ed il territorio di Chiaia con la favola dell’ordinanza che a mezzanotte si dissolve come la carrozza di cenerentola. Farebbe più bella figura se apertamente dichiarasse che nell'area dei baretti di Chiaia è preferibile fare finta di niente come peraltro è avvenuto negli ultimi 6 anni. Perché questa, purtroppo, è l'amara verità, al di là di queste prese in giro assurde come l'ultima ordinanza emanata».