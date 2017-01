Nella roulotte, accanto al suo letto, 15enne rom nasconde un Kalashnikov e 2 caricatori pieni: arrestato dai carabinieri. Il ragazzo di origini montenegrine viveva presso il campo rom di Caivano.



I militari della locale Tenenza lo hanno tratto in arresto per detenzione di arma da guerra e relativo munizionamento. Perquisita la roulotte in cui vive, i militari hanno trovato un Kalashnikov e 2 caricatori quasi completamente pieni. Erano in una cassetta di legno chiusa con un coperchio posizionata accanto al letto del ragazzo.





Arma e munizioni sono state sequestrate. Il fucile sarà sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare il suo eventuale utilizzo in episodi di intimidazione o di sangue. Il 15enne dopo le formalità è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 10:14

