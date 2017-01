Giovedì 5 Gennaio 2017, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 19:48

NAPOLI - Cadono ancora calcinacci in Via Duomo: la pioggia di queste ore ha sbriciolato alcuni cornicioni all'altezza del civico 214 della strada. Per circa tre ore la strada è stata chiusa al traffico per evitare danni a persone e autovetture in marcia. I vigili del fuoco hanno spicconato le parti rovinate dell'edifico e hanno transennato un'ala della strada.Qualche giorno fa i calcinacci erano caduti dalla Chiesa San Giorgio Maggiore, qualche metro più giù dell'edificio danneggiato. «Abbiamo la certezza che ci sono numerosi edifici da mettere in sicurezza - dicono i commercianti di zona - questo non un caso isolato e abbiamo paura».