Il Centro Ufologico Mediterraneo comunica che ha pubblicato, sul proprio sito, il video dei migliori avvistamenti ufo del 2016. Una serie di ufo files che attesta come il fenomeno ufo è sempre di stretta attualità.

Quello che colpisce, nella serie di filmati - scrive Angelo Carannante, presidente del C.UFO.M - è la significatività delle immagini che lasciano poco spazio ad interpretazioni convenzionali anche in presenza di approfondite indagini a 360° svolte dal team di ricercatori sicuramente molto preparato e professionale

Dice Carrannante:

Il videotrailer proposto dal C.UFO.M. riguarda 4 regioni quali Lazio, Sardegna, Calabria, Campania ed inoltre la Svizzera. Particolarmente importanti sono gli avvistamenti di Dragona, in provincia di Roma, dove è stata ripreso in video un incredibile ufo sferoidale, di colore grigio, ravvicinatissimo. Si tratta di un evento piuttosto raro. L’oggetto sembrava letteralmente galleggiare nell’aria. Alla fine si è allontanato indisturbato nella volta celeste. Nessuna spiegazione. Letteralmente misterioso è quanto capitato ad una famiglia in viaggio da Portoscuso ad Iglesias dove un ufo, di forma discoidale, ha seguito una famiglia per decine di chilometri. Poi si è diviso trasformandosi in una squadriglia di oggetti volanti non identificati in formazione. Il video è molto esplicativo. Altro caso importantissimo è quello di Praia a Mare dove per diverse notti (CS) il 26 gennaio 2016, l’1, 2 e 4 febbraio, il 13 marzo 2016 due testimoni, tra cui una giornalista, hanno filmato uno stranissimo ufo che, probabilmente, ha determinato anche il blocco di alcuni apparecchi tecnologici ed altri strani fenomeni

Le immagini sono strepitose e l’avvistamento, come avvenuto per altri del C.UFO.M., è stato oggetto di un servizio nella nota trasmissione “I fatti vostri” di Rai Due. Poi, altre immagini si riferiscono al sorvolo, il 9 luglio 2016, dei cieli di Casalnuovo (Napoli) da parte di una strana sfera luminosa poi risultata stranamente scura nelle foto scattate da uno dei due testimoni. Gli astanti hanno osservato un comportamento enigmatico dell'oggetto, che si è anche fermato per alcuni minuti stazionando in cielo. Infine, l’ovni velocissimo di Zurigo dove un oggetto velocissimo sfrecciava nel campo visivo della videocamera in cui è visibile anche un aereo. Un video sorprendente per un oggetto sigariforme che è restato un vero e proprio mistero. Anche gli ultimi due casi citati sono restati inspiegati. Tutti gli avvistamenti riportati sono stati molto seguiti dai media

Angelo Carannante, presidente del C.UFO.M., ha dichiarato che sono stati scelti alcuni dei più casi significativi. Ha aggiunto pure che, un esaustivo videotrailer è godibile su CUFOMTV di youtube cui si può accedere anche tramite il sito www.centroufologicomediterraneo.it e le pagine ufficiali facebook e twitter.



Il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.) è presente oramai da anni a livello nazionale e non solo, caratterizzandosi come il centro ufologico più attivo in assoluto in Italia, proponendo centinaia di avvistamenti ufo che gli vengono segnalati in un notevole quantitativo da tanta gente e molte anche dall’estero. Vanta soci in molte Regioni italiane.





Sul web se ne sono occupati e continuano ad occuparsene importanti siti quali quelli di Il Corriere della Sera, Libero.it, Affaritaliani, Repubblica, Il Messaggero, Il Giorno, Il Mattino, La Stampa, Il Secolo XIX, ecc., ed una miriade dialtri siti, blog e giornali locali. Ha fornito la statistica sugli avvistamenti ufo che gli sono stati segnalati nell’anno 2011 alla rivista “Vanity fair”.







Sul web è il Centro Ufologico in pratica senza rivali per la presenza ed assiduità nella proposizione dei casi ufo con un team sparso oramai in tutta Italia. Il C.UFO.M. è celebre anche all’estero, specie negli Stati Uniti ed è stato pubblicato da prestigiose televisioni esiti quali OpenmindsTV e latestufosightings. E’ presente sul web con un sito efficientissimo e molto professionale www.centroufologicomediterraneo.it, con due canali youtube quali “CUFOMCHANNEL” e "CUFOMTV" con quasi cento video diavvistamenti ufo. E’ presente su facebook con la pagina ufficiale cui è possibile accedere digitando “Centro Ufologico Mediterraneo – C.UFO.M” oppure "CUFOM ricerche".

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 13:37

