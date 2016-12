Sabato 31 Dicembre 2016, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 18:22

Napoli - Un capodanno triste, senza casa, senza famiglia ed esposti a un freddo pungente che non lascia scampo. Questo lo scenario in cui trascorreranno le prossime ore le centinaia di senzatetto della città. I più fortunati, passeranno l’ultimo giorno del 2016 in centri e strutture d’accoglienza che metteranno a loro disposizione – come nel caso della cooperativa “La locomotiva” alla Sanità – ottantacinque posti letto e altrettanti pasti caldi. Per altri invece ai colori dei fuochi d’artificio si sostituirà il triste grigio dell’asfalto che ancora una volta farà da sfondo a una notte come tante. Una notte fredda e solitaria.Giovanna, Azidin ed Elvira, sono clochard che frequentano le strade tra la Sanità e via Foria. Da tempo sono in strada, lontani dai loro affetti. «Mi sono trovata in strada - racconta Giovanna - senza soldi e senza famiglia. Da anni ormai vivo combattendo contro il caldo e il freddo. È difficile affrontare il gelo, come quello di queste ultime notti, solo con un cartone e con quei pochi vestiti di cui si dispone. In molti sono morti, perché sopraffatti dalle temperature. La vita di chi come me vive senza un riparo è continuamente in pericolo».Le difficoltà della strada sono tante, racconta Giovanna, ma la cosa più triste e la consapevolezza della solitudine. «Da un momento all’altro ti trovi da sola e non sai più come fare. Ti cade il mondo addosso e l’unica cosa a cui pensi è sopravvivere. Nessuno si cura più di te e diventi un fantasma. Io rimpiango la mia casa ed i miei familiari, vorrei tanto trascorrere con loro questo capodanno. Mi auguro prima o poi di riuscire ad avere una nuova casa e quei pochi soldi che mi consentano di vivere serenamente».