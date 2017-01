Durante un servizio di controllo straordinario del territorio dei carabinieri effettuato a Napoli, tra Scampia, Secondigliano e San Carlo Arena, due persone sono state arrestate per droga. Eseguiti tre ordini restrittivi. A Scampia, in particolare, insieme con gli arresti per droga, è scattato il sequestro di svariate dosi di crack, kobret, cocaina ed eroina.





I carabinieri hanno anche catturato a Secondigliano di un evaso trovato nella casa di un vicino insieme con due pregiudicati. I tre ordini di carcerazione sono stati eseguiti tra il rione Berlingieri, rione Monte Rosa e San Carlo Arena. In totale, i militari hanno sequestrato 17 cilindretti di cocaina, 20 di eroina e contante provento di attività illecita.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:44

