Servizi di controllo dei carabinieri a Scampia: in manette un pusher e un evaso dai domiciliari.



In vella è finito S.R, 38enne: è stato sorpreso in via Federico Fellini, al “lotto t/a”, mentre spacciava: sequestrati 31 cilindretti di crack, 5 cilindretti di cocaina e 93 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento di attività illecita.





Arrestato a un posto di blocco dei carabinieri un 48enne di Velletri destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzione penale di Tivoli dopo evasione da una comunità per tossicodipendenti di Genova. entrambi sono stati tradotti a Poggioreale.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 14:42

