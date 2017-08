Campania, terra di giovani: Napoli e Caserta sono le province con più adolescenti d'Italia

Sabato 19 Agosto 2017, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 22:44

Napoli e Caserta sono le province con più adolescenti in Italia, con l'8,3% e l'8% della popolazione, mentre la 'maglia nerà degli abitanti fra gli 11 e i 17 anni spetta a Ferrara (solo il 5,2%). Radioimmaginaria, la radio di adolescenti con 40 redazioni tra Italia e Europa, ha rielaborato i dati Istat al gennaio 2017 in vista della Teen Parade a BolognaFiere (6-7 settembre), manifestazione per avvicinare gli adolescenti al mondo del lavoro alla quale sono annunciati anche i ministri Valeria Fedeli (Istruzione) e Giuliano Poletti (Lavoro e politiche sociali).La top ten delle province con più giovanissimi è appannaggio quasi esclusivo del Sud: al terzo posto Barletta-Andria-Trani sfiora l'8%, davanti a Caltanissetta e Bolzano con 7,7%. Bolzano è l'unica provincia settentrionale ai vertici. Seguono infatti altre province del Sud: Foggia, Crotone, Agrigento, Catania e Palermo con il 7,3%. «In Italia gli adolescenti sono poco più di 4 milioni, il 6,6% dei cittadini - sottolinea Ludovica, 17 anni speaker cremonese di Radioimmaginaria -. Il nostro obiettivo non è solo divertire, ma anche riflettere e che gli adolescenti si comportino da influencer piuttosto che da followers.Perciò a Bologna ci saranno i ministri dell'Istruzione e del Lavoro, l'Inps, che sostiene dall'inizio la manifestazione, e Confindustria Emilia, che ci ha voluto ospitare a 'Faretè, dove si ritrovano ogni anno imprenditori e dirigenti delle aziende di eccellenza». Appena prima di Ferrara, in fondo alla classifica ci sono Carbonia-Iglesias e Rovigo con il 5,3%. Tra i capoluoghi di regione, conteggiando solo la città, sul podio Napoli (7,65%), Palermo (7,1%) e Catanzaro (6,8%), mentre fanalino di coda sono Cagliari (5,1%, ma il dato sale a 5,85% in tutta la provincia), Bologna (5,2%) e Trieste (5,4%).La quota di adolescenti è generalmente più bassa in città rispetto alla provincia: per fare altri esempi oltre a Cagliari, a Milano è del 5,8%, mentre nell'intera provincia è del 6,4%; allo stesso modo a Torino è del 5,6% e del 6,15% in provincia. «A Teen Parade - spiega Marco, 14 anni, anche lui speaker di Radioimmaginaria - non si parlerà solo di lavoro: la sera del 6 settembre ci sarà l'indie-rock con Lo Stato Sociale. E poi discuteremo di intelligenza artificiale e di bullismo online grazie alla partecipazione di Paolo Picchio, papà di Carolina, la 14enne di Novara suicida dopo le derisioni in rete, e con la sua insegnante e senatrice, Elena Ferrara, prima firmataria della legge sul cyberbullismo». Annunciati anche Emanuele Lambertini, campione paraolimpico di scherma, il conduttore radiotv Rudy Zerbi, da Amici a questa nuova generazione di comunicatori, oltre agli youtuber Simone Paciello e Jack Nobile.