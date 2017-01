Caduta di calcinacci poco fa da una chiesa gentilizia in via Zumbini a Portici ( Napoli). Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico veicolare. Sul posto sono presenti agenti della polizia municipale, Vigili del Fuoco e personale dell'ufficio tecnico comunale. Non ci sono feriti.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 13:59

