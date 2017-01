Sono trenta i casi di meningite (quasi tutti di origine batterica e da meningococco) trattati in pronto soccorso e curati presso la rianimazione infettivologica del Cotugno nel corso del 2016. Di...

Eboli. Esplode un petardo vietato, perde l'occhio e la mano sinistra. La vittima del botto fuorilegge è un ragazzo ebolitano di 13 anni. Si chiama Alessio L., vive in centro....

Non è trascorsa un'ora dallo scoccare della mezzanotte e dai primi botti esplosi a Napoli che il bilancio dei feriti conta già una vittima colpita da un proiettile. Un colpo di...

Il 2017 sarà l'anno dei ponti. No, non quelli fra le sponde dei fiumi ma quelli molto più interessanti dal punto di vista "pratico". Ovvero: possibilità in...