Cimento d’inizio anno all’ombra di N’Albero, invece che a Marechiaro come in passato, stamane per un gruppo di allegri nuotatori che in barba alla temperatura non proprio estiva si è data appuntameno a mezzogiorno sulla spiaggia della Rotonda Diaz per tornare a tuffarsi tutti insieme nelle acque del Golfo.



Un modo originale e senza dubbio divertente di dare inizio nel modo più positivo al nuovo anno, vuoi per chi si è immerso tra champagne e cappellini di Babbo Natale nelle acque del lungomare e vuoi per i tantissimi tra accompagnatori e curiosi che si sono divertiti a loro volta ad assistere e natiralmente fotografare dalla spiaggia. L’appuntamento, curato da Christan Avallone e Roberto Di Maio, giunto del resto ormai alla sua settima edizione ed è diventato ormai una tradizione di Chiaia e non solo, con tanto di brindisi finale.

Domenica 1 Gennaio 2017, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 17:33

