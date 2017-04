Domenica 16 Aprile 2017, 10:13

Provate a farvi un giro nella Napoli del turismo, quella che si muove intorno al centro storico e al porto, quella che s'avventura sul lungomare per fare fotografie e al Vomero per fare shopping: scoprirete che in città i visitatori sono tantissimi. Provate a farvi un giro per musei e mostre, per luoghi d'arte e castelli: scoprirete che Napoli, stavolta, ha saputo rispondere senza tentennamenti.A Pasqua Napoli è «aperta per ferie», ve ne rendete conto dando uno sguardo a queste pagine: abbiamo pescato solo alcune (poche) delle possibilità offerte tra oggi e domani ai napoletani e ai turisti. Però se provate a farvi un giro online, scoprirete che occasioni per fare qualcosa di speciale in questi giorni di festa ce ne sono altre cento sia in città che in periferia.E allora, per una volta, è giusto fare i complimenti alla nostra città troppo spesso vituperata. Questa volta Napoli non s'è fatta trovare impreparata: musei e mostre sono aperti, gli alberghi sono pieni, i ristoranti vanno a gonfie vele, i trasporti sono garantiti. Perciò oggi bisogna rendere merito a chi ha capito che Napoli può vivere di turismo e, quando si mette d'impegno, ci riesce. E allora onore all'Amministrazione comunale per la sua parte; agli albergatori per la loro, a chi gestisce musei e mostre (pubblici o privati che siano). Bravi, davvero, perché per restare nel giro del turismo vero e importante, bisogna sapersi organizzare e farsi trovare pronti.D'accordo, ci sono polemiche per la chiusura dei grandi parchi cittadini nel giorno di pasquetta; c'è il timore che il traffico possa impazzire soprattutto nella giornata di domani quando napoletani e cittadini della provincia cercheranno il mare e la storia e si riverseranno in massa (e in auto) verso i luoghi turistici della città. Forse ci sarà un po' di traffico e qualcuno sarà costretto a rinunciare al pic-nic su un prato ma noi, oggi, siamo convinti che il bicchiere sia mezzo pieno, anzi che sia pieno ben oltre la metà.E occasioni come queste non vanno sprecate. Se anche questa organizzazione orientata al turismo fosse frutto del semplice caso (come in tanti stanno pensando in questo momento), sarebbe comunque un punto di partenza. Napoli aperta per ferie è un invito per turisti e cittadini; un invito che va riproposto ogni giorno di ogni mese dell'anno per provare a imprimere una svolta.