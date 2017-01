Ha finto di essere disabile e ha chiesto alla guardia giurata di entrare dall'accesso per i portatori di handicap. Una volta dentro, nella sede della Banca popolare etica del Centro direzionale di Napoli, ha invece puntato l'arma e si è fatto consegnare circa due mila euro, e non 17mila euro come appreso in un primo momento.





A mettere in atto il colpo due persone: il 60enne che si è finto disabile e un complice di circa 40 anni. Nessun ferito tra i clienti e dipendenti presenti ma tanta paura.

Martedì 3 Gennaio 2017, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 12:10

