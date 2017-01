Lunedì 9 Gennaio 2017, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 18:22

Tre minuti e venti secondi per fuggire dal luogo del delitto, liberarsi degli abiti sporchi del sangue della vittima, di due coltelli e del casco utilizzato per rendersi irriconoscibile e tornare indietro: l'assassino di Vittorio Materazzo conosceva bene la zona ed è riuscito in un tempo brevissimo a cambiarsi d'abito.È questo uno degli elementi che hanno convinto i magistrati che indagno sul caso a emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di Luca, il fratello della vittima. Nel video abbiamo ricostruito il percorso che avrebbe seguito l'assassino.