Mercoledì 11 Gennaio 2017, 00:06 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 00:07

Un appartamento devastato e un ragazzino di 12 anni con un coltello puntato alla gola. È la delicatissima situazione che si sono trovati a dover gestire gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato, intervenuti insieme ai colleghi di Posillipo e di Bagnoli in un appartamento di Soccavo la notte dell'8 gennaio.L'uomo, per motivi che restano da chiarire ma che sarebbero di origine patologica, era andato in escandescenze e si era scagliato contro mobili e suppellettili, distruggendoli. Quando i poliziotti erano arrivati sul posto e avevano provato a fermarlo, l'uomo aveva afferrato un coltello e lo stava usando per tenere in ostaggio il figlio. Dopo un tentativo di mediazione gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo, mettendo in salvo il ragazzino.