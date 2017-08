Cento grammi marijuana suddivisi in 80 dosi, un bilancino elettronico e vario materiale per il confezionamento di stupefacente sono stati sequestrati dai carabinieri a Monte di Procida. Stefano I. 23enne di Bacoli è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Altri due un 19enne e un 23enne di Monte di Procida, sono stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.

Venerdì 18 Agosto 2017, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 10:05

