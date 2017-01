La New Edenlandia non ha alcuna responsabilità nella vicenda che a dicembre scorso ha portato al sequestro delle aree del villaggio di Babbo Natale: è questa la conclusione del pubblico ministero Caroppoli all'esito delle indagini sulla mancanza di autorizzazioni che aveva costretto il villaggio a chiudere i battenti l'1 dicembre, a soli quattro giorni dall'apertura. Il pm ha chiesto l'archiviazione per Pasquale Marrazzo coinvolto in quanto ad della società che gestisce il parco e ha disposto il dissequestro delle aree. Rimossi i sigilli, dunque.La società Edenlandia e il suo amministratore delegato si apprestano a uscire da questa vicenda giudiziaria senza alcuna accusa. La richiesta di archiviazione formulata dal pm sarà valutata dal gip. Intanto il dissequestro mette un primo punto al capitolo giudiziario. Accolta la tesi della difesa rappresentata dagli avvocati Andrea Imperato e Claudio Labruna che avevano sostenuto la totale regolarità dell'operato della società che ha assunto la gestione del grande parco divertimenti cittadino e che proprio in questo periodo si sta adoperando per riportare il parco agli antichi splendori. Apertura abusiva di luoghi di pubblico divertimento e interesse: è questa l'ipotesi di reato delineata nell'inchiesta che, secondo le conclusioni del pm, ha accertato l'estraneità della società Edenlandia e la presunta responsabilità della srl che aveva avuto in locazione le aree destinate al villaggio di Babbo Natale.Continua a leggere sul Mattino Digital