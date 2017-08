Lunedì 21 Agosto 2017, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 14:32

Ancora incendi e fiamme alte in città. Questa volta a prendere fuoco è stata una delle aree verdi tra Ponticelli, alla periferia di Napoli, ed i comuni di Volla e Cercola, da tempo trasformate in discarica abusiva. La colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, è stata generata dalle bombole di gas (esplose nel corso dell’incendio) e dai copertoni accatastati in zona.L’intervento degli uomini dei vigili del fuoco è stato proprio ai margini della statale 268 in direzione dei paesi vesuviani che, mai come in questo periodo, sono interessati da roghi ed incendi che sembrano essere sempre più fuori controllo.