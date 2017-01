Martedì 10 Gennaio 2017, 09:33

Non accenna a sciogliersi la morsa gelida che ha stretto l’Italia. A pagarne il caro prezzo sono le persone senza fissa dimora, costrette a ripararsi in strada come possono per sottrarsi al gelo. Otto, fino ad ora, i casi di senzatetto morti a causa del freddo, di cui due solo in Campania. L’Ex Opg Je so’ Pazzo, lamentando una mancata attenzione al caso da parte delle politiche sociali, ha aperto le proprie porte fino alla cessata emergenza, offrendo riparo a chi ne ha bisogno.In tantissimi hanno risposto all’appello di solidarietà, accorrendo sul posto per offrire una mano e fornire beni di prima necessità. Uniti, seduti intorno ad un tavolo, i senzatetto hanno potuto rifocillarsi con un pasto caldo prima di poter finalmente dormire, dopo chissà quanto tempo, su un vero letto, stretti nelle loro coperte. Per una notte, «poi domani si vedrà».