Lunedì 2 Gennaio 2017, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpi di pistola per festeggiare il Capodanno. Continua la pericolosissima usanza, nei giorni successivi si tirano le somme e si fa la conta dei danni. Oggi sono due gli esercizi commerciali che hanno segnalato alla Polizia di Stato di aver trovato alla riapertura dei segni di proiettile. Gli agenti sono intervenuti questa mattina in un bar di via dei Tribunali, la cui vetrina blindata era stata colpita da quattro colpi che hanno danneggiato il vetro senza però mandarlo in frantumi. Successivamente, le forze dell’ordine hanno ispezionato la saracinesca di una edicola del quartiere Mercato: i proiettili avevano danneggiato la porta metallica blindata e le ogive erano rimaste bloccate nell’intercapedine. In entrambi i casi gli investigatori ritengono che i colpi siano stati esplosi nella notte di San Silvestro durante i festeggiamenti.