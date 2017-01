Aggredisce la ex moglie e investe alle spalle il fratello di lei. Arrestato per tentato omicidio, a Frattamaggiore, un uomo di 37 anni. Le violenze nei confronti della sua ex duravano da parecchio tempo; la donna per questo si era infatti trasferita a casa dei suoceri. Ieri pomeriggio le ha chiesto di vedere i figli, che poi ha visto.





Nonostante questo è ugualmente andato in escandescenza: ha strattonato la sua ex moglie e ha colpito il fratello con una bastonata. La donna è riuscita a fuggire e si è diretta verso la stazione dei carabinieri per chiedere aiuto seguita da un altro fratello che la stava raggiungendo a piedi per proteggerla. Nel frattempo il 37enne è sopraggiunto in auto alle sue spalle e lo ha travolto procurandogli traumi e fratture. Ha poi tentato di fuggire ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo.

Martedì 3 Gennaio 2017, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 10:51

