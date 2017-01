Il vento pungente di gennaio entra dalle finestre senza vetri dei corridoi fin dentro gli appartamenti privi di riscaldamento. E gela le ossa. Negli androni delle scale, dei cancelletti di legno separano le aree comuni dagli alloggi dove vivono ancora 9 famiglie del post-terremoto dell'80. Da 37 anni occupano i locali dell'ex Ospedale Psichiatrico del Frullone.All'inizio erano più di 30 nuclei e coabitavano assieme ai pazienti psichici che, dopo la chiusura dell'ospedale per la legge Basaglia, non avevano altro posto dove andare. Tutti hanno fatto domanda al Comune per avere un alloggio popolare e sono inseriti nella graduatoria degli assegnatari. Ma da Palazzo San Giacomo non hanno mai avuto risposta. Quando negli anni '90 il Comune assegnò le case a Melito a 20 famiglie di occupanti, altre 9 rimasero fuori. E ancora oggi vivono lì, nel vecchio palazzone giallognolo che si trova all'interno del presidio dell'Asl Napoli 1, proprio a fianco della direzione generale.Quattro piani senza ascensore, dei quali 3 abitati, mentre l'ultimo è stato adibito parzialmente dall'azienda sanitaria ad uffici. Nel corso degli ultimi anni la proprietà della struttura è passata dalla Provincia di Napoli all'Asl e quindi alla Regione Campania, che, per risparmiare i fitti passivi, vi sta allocando i suoi uffici. E oggi le 9 famiglie rischiano lo sfratto. Bambini e anziani, tra i quali anche alcuni invalidi, vivono nelle vecchie celle dell'ospedale trasformate in abitazioni di fortuna, in condizioni di estremo degrado. Gli allacciamenti sono abusivi. I fili degli impianti sono scoperti e penzolano come liane dai soffitti dei corridoi. Dalle pareti dei corridoi comuni spuntano i tubi delle fecali degli appartamenti appoggiate sui pavimenti come piccoli dossi.Continua a leggere sul Mattino Digital