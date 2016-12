La Polizia Municipale ha effettuato nuovi sequestri di fuochi pirotecnici.





Nel mercato della Pignasecca eseguito un maxi sequestro di fuochi d’artificio appena posti in vendita illegalmente. E’ stato individuato un venditore ambulante abusivo che, in vista dell’approssimarsi del Capodanno, aveva allestito una bancarella con materiale di fortuna per la vendita di fuochi pirotecnici di ogni genere.





Sono stati dunque sottoposti a sequestro n. 5683 pezzi di artifizi pirotecnici, alcuni anche potenzialmente pericolosi in quanto privi di ogni requisito di sicurezza previsto sia dalla normativa nazionale che comunitaria la bancarella è stata immediatamente abbattuta e rimossa.





In zona Bagnoli, in un furgone, sequestrati 80 chili di fuochi esplodenti di genere proibito; inoltre occultata da cassette in legno contenenti frutta, veniva rinvenuto un borsone all'interno del quale si trovavano circa 100 ordigni esplosivi(cosidette cipolle)





Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale e il conducente del furgone, tale L.R. di anni 25, deferimento all'Autorità Giudiziaria per trasporto e detenzione di materiale esplodente di genere proibito proibito. I controlli continueranno in maniera serrata per tutto il periodo antecedente la festività di Capodanno.

Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA