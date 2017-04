Via Metastasio, nascosta in mezzo a Fuorigrotta c'è un'oasi di uffici a dimensione d'uomo, con le piantine alle finestre del piano terra, l'unico. Lì dentro si gestisce il patrimonio della Regione: l'affanno è continuo perché il lavoro è talmente tanto che sembrare eterno, le iniziative sono infinite per cercare di arrivare a un risultato utile. In uno stanzone in fondo al corridoio c'è un proiettore acceso.Luigi Riccio, dirigente della Direzione generale per le risorse strumentali, è assieme a Marco Merola e Ciro Russo, dirigenti appassionati e stremati dal lavoro. Il proiettore, collegato a un computer, mostra la svolta tecnologica in atto. Tutti dati sui beni immobili della Regione vengono inseriti nel calcolatore che restituisce immagini satellitari con la perimetrazione dei luoghi: palazzi, giardini, terreni agricoli.È un lavoro determinante per avere conoscenza «immediata» di quel che possiede Santa Lucia, e anche per verificare a distanza ciò che succede su certi luoghi difficilmente raggiungibili.