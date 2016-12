Approfittando della chiusura dell’Istituto scolastico per le vacanze di Natale, Joan Vasile, 23enne, di origini romene, residente nel campo nomadi di via Gianturc, ha tentato il furto. Nel mirino era finito l’Istituto scolastico “Confalonieri” in vico San Severino.





Scavalcato il cancello d’ingresso – verosimilmente con l’aiuto di un altro complice in corso di identificazione - lo straniero si è arrampicato fino alla finestra del primo piano e ne ha rotto il vetro per introdursi all’interno.



Una volta staccato l’allarme, ha asportato 22 pc portatili da altrettante aule e 4 grandi monitor. Ha anche vandalizzato il distributore di snack per rubare i soldi.



Non è riuscito a portare a termine il furto perché è stato scoperto e arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo della Compagnia Centro. Risponderà di rapina impropria, violenza, resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale perché ha cercato di divincolarsi per non essere arrestato. Dopo le formalità è stato tradotto al carcere di Poggioreale. La refurtiva è stata restituita all’Istituto.

Lunedì 26 Dicembre 2016, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 15:57

