Sabato 24 Dicembre 2016, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 26enne ha fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale San Paolo per una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Alla polizia ha raccontato di essere stato avvicinato, poco dopo le 3, sul raccordo tra Soccavo e il Vomero da due individui in sella a uno scooter intenzionati a rapinarlo del Rolex. Alla sua reazione gli avrebbero sparato. Dimesso, ne avrà per sette giorni. Sulla attendibilità di questa versione dei fatti indaga la polizia.