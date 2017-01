Gli agenti della polizia municipale di Napoli (Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori) in queste ultime ore stanno dando supporto ai volontari che distribuiscono cibi e bevande calde e hanno accompagnato presso la stazione della Metro di Piazza Museo e quella di Piazza Vanvitelli le persone che hanno aderito all'invito di trovare riparo dal freddo in un ricovero di emergenza predisposto dall'amministrazione comunale, usufruendo delle aree coperte delle due stazioni.





Nella zona di galleria Principe, piazza Cavour e galleria Umberto si è riscontrata la presenza in totale di 12 persone per lo più stranieri dell'est Europa e del Marocco, di cui una metà hanno preferito essere accompagnati nella vicina stazione della metropolitana. In piazza Vanvitelli hanno trovato ricovero nella metro due senza fissa dimora italiani.

Sabato 7 Gennaio 2017, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 12:44

