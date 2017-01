Sabato 7 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 22:01

Delitto di viale Regina Maria Cristina, spunta un nuovo testimone. Si tratta di un uomo che ha riferito all’avvocato Luigi Ferrandino (il legale che rappresenta Elena Grande, moglie della vittima, Vittorio Materazzo) di aver sentito una persona che raccontava di aver visto Luca, in un bar di via Crispi subito dopo il delitto. Un’informazione importante visto che Luca è il fratello di Vittorio ed è accusato di averlo ucciso. Nel bar il ragazzo sarebbe andato per ripulirsi subito dopo aver cambiato gli abiti che indossava al momento dell’accoltellamento. Il testimone si è già presentato agli inquirenti.E’ la seconda persona che porta alla luce immagini della sera del 27 novembre, quando Vittorio Materazzo fu colpito con una quarantina di coltellate prima nell’androne del palazzo dove viveva (e dove vive pure il fratello), poi sul marciapiede verso il quale era scappato cercando un rifugio. Il primo testimone aveva assistito alla scena finale del delitto, quando l’assassino, con il volto coperto da un casco, aveva squarciato la gola della vittima per poi scappare senza accorgersi di essere inseguito.Proprio basandosi sul racconto dell’uomo che per primo si è presentato in Questura, gli agenti della squadra Mobile guidata dal primo dirigente Fausto Lamparelli con a capo della sezione omicidi Mario Grassia (indagini coordinate dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia con il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso) hanno ricostruito le mosse del presunto assassino. Luca Materazzo, subito dopo aver sgozzato il fratello, sarebbe fuggito per le scalette che da viale Regina Maria Cristina portano al corso Vittorio Emanuele e da là sarebbe fuggito verso vico Santa Maria della Neve, da tempo chiuso al traffico. Qui, scavalcata una recinzione, si sarebbe liberato degli abiti sporchi di sangue (un giubbotto antipioggia e un bomber, due paia di calzini, un paio di guanti, una T shirt blu, una polo rosa, uno slip rosso, due paia di pantaloni, uno blu e uno antipioggia, e delle scarpe da ginnastica) e poi di due coltelli da sub, di un casco integrale, di una torcia, di tre fazzoletti di carta e di due salviette con tracce di sangue, di un telo da doccia, un asciugamani e di un pacco di salviette umidificate. Dopo essersi rivestito, sarebbe salito attraverso delle scalette un po’ nascoste verso via Schipa e da là, spostandosi verso via Crispi, sarebbe entrato in un bar per lavarsi e ripulirsi così dalle ultime tracce di sangue. A quel punto sarebbe entrato in un altro bar che si trova in Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dal luogo del delitto, dove avrebbe finto di apprendere con sorpresa e sgomento dell’uccisione del fratello.