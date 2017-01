- Sono stati raccolti circa 300 giocattoli da donare ai bambini immigrati nel giorno dell'Epifania. Il Movimento Cristiano lavoratori della provincia di Napoli ha raccolto i giocattoli e li ha offerti alla Diocesi partenopea, in occasione della Festa dei Popoli, messa celebrata dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, che, al termine dell'eucarestia, consegnerà i doni ai piccoli .





«I bambini sono ancora la ferita più aperta della tragedia dei tanti immigrati che tentano la sorte attraversando il mare nostrum a bordo di barconi di fortuna - ha detto Michele Cutolo, presidente provinciale di Mcl - La loro sorte ci sta a cuore e per questo motivo, anche quest'anno, abbiamo voluto dedicare soprattutto a loro la giornata dell'Epifania».







«Abbiamo raccolto circa 300 giocattoli per consentire loro di trascorrere una giornata all'insegna della pace e della serenità - ha affermato - Un segnale di dialogo tra le tante culture che convivono pacificamente nella nostra città dove vivono migliaia di migranti, ancor più importante in queste giornate segnate da eventi drammatici legati al terrorismo». «Un segnale di pace anche per ricordare a tutti - ha aggiunto - che gli immigrati e i rifugiati meritano sempre attenzione e non bisogna in alcun modo equipararli ai terroristi, nemici in primo luogo proprio di queste donne e uomini costretti a scappare dai loro paesi». Quest'anno, i giocattoli saranno distribuiti anche ai bimbi negli orfanotrofi.







Giocattoli e dolci sono stati poi donati a minori meno fortunati, questa mattina, in villa Maiuri ad Ercolano ( Napoli) nell'ambito dell'iniziativa 'la Befana sbarca in Regionè, promossa dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania. Circa venticinque bambini, accompagnati dai genitori, hanno scelto i doni messi a loro disposizione su un tavolo tra cui bambole, palloni di calcio e dolci. Doni consegnati personalmente a ciascun minore dall'assessore alle Politiche per l'Infanzia del Comune di Ercolano, Claudia Improta. «Abbiamo avuto notizia che a Ercolano c'erano una serie di bambini svantaggiati e quindi abbiamo deciso di essere qui presenti per donare loro un sorriso, una calza, un gioco e alle famiglie un panettone augurale» dice Cesare Romano, garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania. «È una iniziativa giunta alla quinta edizione de 'la Befana sbarca in Regionè grazie anche al consiglio regionale. Siamo stati al Parco Verde a Caivano dove abbiamo ripetuto la stessa iniziativa, ieri in Regione dove sono arrivati tanti bimbi dalla intera regione. È stato un momento di solidarietà». Festa dell'Epifania anche a Portici ( Napoli) dove volontari della sezione locale della Croce Rossa, in sede, hanno distribuito giocattoli e dolci a circa cento famiglie disagiate del territorio.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA