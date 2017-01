Incidente sul lavoro di un operaio mentre ripara pala meccanica. L'uomo, un 53enne è rimasto schiacciato. Ora è ricoverato in pericolo di vita.



Le indagini sull'incidente sono affidate ai carabinieri. L'episodio si è verificato AGiugliano, in zona Asi., in uno stabilimento di imballaggio rifiuti.



Il 53enne di Striano, dipendente di una ditta di manutenzione macchinari di Casalnuovo, stava riparando una pala meccanica utilizzata per spostare i rifiuti. Per cause in corso di accertamento, il braccio della pala meccanica si è chiuso, schiacciandolo contro il corpo della macchina. È stato soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi a un rene e lacerazioni interne, fratture e contusioni multiple e schiacciamento della parete toracica.





È in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Giugliano per verificare il rispetto da parte della ditta della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività al momento è sospesa.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 11:15

