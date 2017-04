I carabinieri della Radiomobile di Casoria e della Stazione Carabinieri Forestali di Roccarainola hanno denunciato un cinquantacinquenne di Grumo Nevano: nel sottoscala del palazzo in cui viveva nascondeva numerose gabbiette di legno in cui erano rinchiusi 52 cardellini, tutti privi del braccialetto Foi. e tenuti in condizioni di sporcizia e scarsissima luce.



Il 55enne è stato denunciato per violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica. I volatili sono stati sequestrati.

Sabato 15 Aprile 2017, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 10:15

