Sabato 24 Dicembre 2016, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 10:41

È stato ritrovato impiccato lungo le scale che portano ai parcheggi sotterranei del Centro Direzionale, dove stamani il personale della sicurezza che stava montando in servizio ha lanciato l'allarme. L'uomo, di origini straniere, di cui non sono ancora note le generalità, si trovava nei pressi dei garage sotto il livello stradale.I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e recuperando tasselli per risalire all'identità dell'uomo. L'unico dato certo, secondo quanto verificato dai sanitari del 118 e dal medico legale, è che l'episodio si sia verificato durante questa notte: quando l'uomo è stato avvistato dai vigilantes, infatti, era morto già da diverse ore.