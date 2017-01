derive

distrutte, il solaio del terrazzo in fiamme e almeno 300mila euro in fumo. A tanto ammonta il danno dell'incendio verificatosi nella notte di san Silvestro al circolo del Remo e della Vela Italia. L'incendio ha avuto origine da un atterraggio quantomeno sfortunato di chissà quante lanterne lanciate da turisti e napoletani sul lungomare come segno beneaugurante per il 2017.

Per una serie di sfortunatissime coincidenze infatti ieri notte le imbarcazioni di tipo

derive

(si tratta di piccole barche a forma di guscio) solitamente posizionate all'altezza del mare erano state invece portate sul terrazzo superiore per far spazio alle barche ospiti del Trofeo Campobasso. Un

bottino

succulento per le fiamme, che si sono immediatamente impadronite prima della plastica dei teloni che le ricoprivano e, quindi, della vetroresina con cui erano composte. I vigili del fuoco a causa del traffico della festa, hanno faticato non poco a raggiungere il Circolo. Il primo ad accorrere è stato uno dei soci, Alberto Simeone.

Un episodio assurdo - ha commentato il presidente del sodalizio Roberto Mottola - se pensiamo solo a quello che è accaduto a Berlino mi sembra evidente che ci siano quantomeno dei seri problemi di sicurezza in questa città. Non so ancora quantificare i danni materiali, a cui dovremmo sommare quelli arrecati alla struttura visto che pare che l'incendio abbia intaccato persino le putrelle. Ma pensiamo anche ai nostri atleti, che magari avevano gare importanti a stretto giro. Abbiamo perso tutto: barche, alberi, vele e quant'altro. Non si ricostruisce una flotta in poche ore

Domenica 1 Gennaio 2017, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 19:00

