Sopralluogo in ospedale a Napoli dopo la morte del ragazzo di 23 anni

Lunedì 21 Agosto 2017, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 12:31

Un sopralluogo da parte del direttore generale dell'Asl Napoli 1 Mario Forlenza, in compagnia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è stato effettuato questa mattina all'ospedale Loreto Mare. Dopo la morte del giovane Antonio Scafuri e le richieste di giustizia da parte dei familiari, oggi al nosocomio di via Vespucci sono iniziate le prime verifiche.«Ho sentito il padre del ragazzo - afferma Borrelli - e gli ho promesso che sarà fatta giustizia. Farò il possibile per far sì che ciò accada nel più breve tempo possibile. Ci sono ottimi medici nella nostra sanità ma anche troppe mele marce. Vogliamo agire proprio contro questi soggetti affinché fatti così gravi non si verifichino più. Proprio in questa direzione oggi, sono partite le indagini alla presenza del direttore Forlenza che assicura il massimo dell'impegno e della rapidità».Prosegue Borrelli: «Le nostre forze sono tutte in campo per capire fino in fondo cosa sia accaduto. Al momento nessuno è stato sospeso dal servizio perché occorre prima accertare le responsabilità, ma certamente faremo del nostro meglio per arrivare alla verità. Anche io ho una figli di quell'età ed è impensabile che situazioni del genere continuino a verificarsi».