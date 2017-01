“A nome dell’intera professione, esprimo con forza i sentimenti di solidarietà e di gratitudine verso gli infermieri impegnati nei vari pronto soccorso della Campania e in particolare verso i colleghi dell’Ospedale di Nola”.





E’ un passaggio della nota diffusa dal presidente del Coordinamento Ipasvi della Campania, Andrea Della Ratta dopo i gravi fatti di questi giorni. “Un’emergenza annunciata”, ha aggiunto il rappresentante dei 35mila infermieri della Campania.





“Altre ne seguiranno, pronostica Della Ratta. “La vicenda dell’ospedale di Nola è solo la punta di un iceberg. E’ emblematica, infatti, del grave ritardo in cui versano l’assistenza sul territorio e il sistema di emergenza/urgenza in Campania. Mancano posti letto e attrezzature. Ma soprattutto mancano gli infermieri. Ne occorrerebbero almeno altri cinquemila per compensare i posti di lavoro persi in sette anni di commissariamento. Al presidente De Luca e ai Commissari Polimeni e D’Amario lo abbiamo detto e scritto più volte. Bisogna fare i concorsi e assumere negli ospedali e sul territorio”. “Lo stesso Ministro Lorenzin”, fa notare Della Ratta, riportando quando detto ieri a “Porta a Porta”, “ricorda che in Campania il turn over è stato sbloccato. Che si possono fare i concorsi”. E allora cosa si aspetta? La prossima emergenza?

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA