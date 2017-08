Lunedì 21 Agosto 2017, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 19:01

L’aggressore l’ha prima investita, poi l’ha rapinata. È la brutta avventura capitata, intorno alle 3.15 della notte scorsa, a una donna venezuelana che si trovava in via Taddeo da Sessa, alle spalle del Centro Direzionale di Napoli. Era a piedi quando un uomo, descritto come un giovane di colore che viaggiava su una Bmw serie 3, l’ha urtata e trascinata per alcuni metri, le ha strappato la borsa ed è scappato. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata accompagnata al Loreto Mare, dove è stata dimessa con 5 giorni di prognosi. Nella borsa rapinata c’erano documenti, un telefono cellulare e 500 euro. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.