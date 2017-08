Baby boss napoletano arrestato a Ischia: spacciava cocaina

Domenica 20 Agosto 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato arrestato a Ischia per spaccio di stupefacenti Fabio Prudele, 23enne napoletano figlio del boss Raffaele collegato al clan Fiaiano dei quartieri spagnoli. L'arresto eccellente e' stato effettuati dai carabinieri di Ischia, guidati dal luogotenente Cimmino. Prudele, è stato arrestato dagli uomini della Stazione dei Carabinieri di Ischia per spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il giovane è stato bloccato nella notte tra sabato e domenica nella centralissima Piazzetta San Girolamo (dove già nei giorni scorsi sono stati fermati altri due spacciatori, ndr).Sottoposto a perquisizione personale, atto che veniva esteso anche all’abitazione, Prudeli è stato trovato in possesso di 03 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina divisa in 06 dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 150,00 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale