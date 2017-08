Terremoto a Ischia. Dopo la scossa 14 repliche

Corse straordinarie di traghetti Medmar dall'isola d'Ischia per Pozzuoli sono state predisposte per permettere ai numerosi turisti che in questo periodo soggiornano nell'isola verde di fare rientro sulla terraferma dopo il terremoto di ieri sera. In particolare, si apprende, vi sarà una corsa all'una e trenta ed una alle 2.



Le unità cinofile dei vigili del fuoco giunte in Piazza Maio a Casamicciola, nell'isola d'Ischia, la zona che risulta essere la più colpita dalla scossa di terremoto di ieri sera e sono entrare subito in azione. Si continua a lavorare, dunque, per estrarre le persone sepolte (tre bambini) e per individuare quelle che risultano disperse.

Martedì 22 Agosto 2017, 01:26 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2017 01:47

Nel corso della conferenza stampa della protezione civile è stato chiarito che il terremoto è stato di intensità 4 della scala Richter ed ha avuto 14 repliche.Tre le persone etratte vive dalle mmacerieNel porto di Casamicciola è stato messo a disposizione un traghetto che può ospitare oltre mille persone. Avviate tutte le attività per l'assistenza della popolazione sia a Ischia che a NapoliCinque i pazienti trasferiti dall'ospedale Rizzoli in strutture ospedaliere napoletane. Messi in campo risorse straordinarie di uomini e mezzi di Finanza, carabinieri e polizia.Giunte sull'isola uniòà cinofile e volonari, idroambulanze con soccorritori a bordo. 32 vigili del fuoco su posto con l'unità specializzata per ricerca di persone sotto le macerie