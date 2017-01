Giovedì 5 Gennaio 2017, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 08:28

Dolore, paura e tanto sangue. Doveva essere un giorno sereno, di vacanza, ma un proiettile, un colpo della MalaNapoli, della città violenta e matrigna, l’ha ferita alla caviglia. Martina (il nome è di fantasia), dieci anni, era mano nella mano con il padre, un commerciante di Melito, paese satellite della metropoli, quando la maledetta gragnuola di piombo ha seminato il panico, ieri mattina, a via Annunziata, poco lontano dalla Maddalena, uno slargo di bancarelle gestite da africani, orientali, e da qualche residuo napoletano, contornato di negozi cinesi. Dovrebbe essere un parcheggio, ma resta pur sempre il mercato clandestino che si snoda tra vicoli e bassi e attrae chi va a cercare affari facili e può ritrovarsi in borsa il paccotto, proprio dietro la statua di Giuseppe Garibaldi, all’imbocco della caotica e celebre Duchesca, a poche centinaia di metri da Forcella, dirimpetto alla Ferrovia. In una terra di confine, frontiera senza dogane, dove ci si aggira con tanto di occhi aperti, Martina, nell’antivigilia della Befana, mentre forse cercava per sé un regalo che le facesse chiudere bene le feste, è stata fortunata. Qualche santo l’avrà protetta, come pure avrà protetto i tre stranieri feriti in un raid folle. Le è stata regalata la vita e una cicatrice al piede che resterà per sempre un segno, la traccia di un giorno maledetto.Ora la ragazzina, che frequenta la quinta elementare e si godeva le ultime giornate di riposo prima di tornare tra i banchi di scuola, è in un lettino al sesto piano dell’ospedale Santobono al Vomero. Affianco a lei, che con mezzi propri è stata prima portata al Loreto Mare e poi trasferita al presidio pediatrico collinare, a rassicurarla e a proteggerla, c’è la mamma Maria con gli occhi ancora lucidi per le lacrime. Lo spavento è stato tanto, soprattutto quando la telefonata che l’avvertiva del ferimento l’ha raggiunta sul luogo di lavoro. Ha lasciato tutto e s’è fatta accompagnare subito dalla figlia. Una corsa disperata, anche se le era stato preannunciato che Martina non correva alcun rischio. Tutto è andato bene, quindi. È stata operata d’urgenza alla caviglia e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.«La tratterremo uno o due giorni ancora per controllare se non ci siano altre eventuali lesioni» rassicura il primario di Chirurgia pediatrica del Santobono, Antonino Tramontano. «Il proiettile è stato tolto con molta facilità. Un intervento ambulatoriale fatto solo con l’anestesia locale. La ragazzina è rimasta sempre vigile, molto tranquilla, del resto è grande. Era un po’ spaventata, come accade in questi casi». Il bollettino medico, firmato dal direttore medico Pasquale Arace è ancora più preciso nel suo linguaggio tecnico: la giovane paziente «presenta ferita da arma da fuoco interessante entrambi gli arti inferiori. Il proiettile, ritenuto nell’arcata plantare del piede sinistro, è stato estratto nel pronto soccorso dell’ospedale Santobono. Le condizioni cliniche generali sono soddisfacenti». Per l’altra ferita, lievissima, non c’è stato bisogno di alcun intervento.