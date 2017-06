Napoli, la denuncia: «Auto parcheggiate, tombini divelti, erba arsa: se questa è una villa» | Foto

Venerdì 16 Giugno 2017, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 15:47

Caro Mattino,guarda in che condizioni è ridotta la villa comunale di Napoli.All'altezza del ex circolo della stampa c'è un parcheggio privato di macchine e motorini dei socialmente utili.Recinzioni arancioni per situazioni di pericolo che sono lì da anni. Poco più avanti spunta un tombino soprelevato. Tra terreno e tombino c'e spazio per infilarci un piede.A pochi metri c'è un'altra recinzione: l'ho sollecitata io un anno e mezzo da. È ormai anche distrutta.I prati verdi della villaTutto questo disastro non ha niente a che fare con i lavori. Ma solo con una pessima gestione della cosa pubblica e un mancato controllo di chi dovrebbe manutenerla giornalmente (giardinieri, ecc) e che per lo più bighellona e da poco e niente.Lettera firmataNapoli