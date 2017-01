Aggregazione dei laboratori di analisi accreditati: slitta di tre mesi (dal 31 dicembre scorso al 31 marzo del 2017), il termine ultimo per il completamento delle procedure relative agli accorpamenti dei centri posti sotto la soglia minima di efficienza (70 mila prestazioni annue che diventeranno 200 mila a regime). La proroga, indirizzata ai direttori generali delle Asl, è stata firmata sul filo di lana della scadenza del precedente termine, il 29 dicembre scorso, dai commissari per la sanità Joseph Polimeni e dal suo vice Claudio D'Amario.Con riferimento al processo di aggregazione previsto dal decreto commissariale n. 109 del 2013 si legge nella nota al fine di omogeneizzare le procedure aziendali e favorire l'uniforme applicazione del modello di rete su tutto il territorio regionale, si fissa al 31 dicembre 2017 il termine per il completamento della procedura.Continua a leggere sul Mattino Digital